No Brasil, Macron critica acordo UE-Mercosul e propõe fazer 'um novo'

"Não há nada no acordo que leve em consideração a questão da biodiversidade e do clima. Nada! Por isso digo que não é nada bom", enfatizou Macron, discursando para uma plateia de empresários brasileiros.

"Negociamos com o Mercosul há 20 anos. Vamos fazer um novo acordo [...] que seja responsável do ponto de vista do desenvolvimento, do clima e da biodiversidade", insistiu.

Após um acordo político em 2019, a oposição de vários países do bloco, incluindo a França, bloqueou sua adoção definitiva, um repúdio reforçado pela crise agrícola que sacode a Europa.

Outros países, como a Alemanha e a Espanha, defendem sua adoção.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário, é um entusiasta declarado do acordo de livre comércio. No começo de março, mostrou-se otimista em conseguir concluí-lo, durante uma visita do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, que também o apoia.