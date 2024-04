Maduro e o voto no exterior: venezuelanos denunciam entraves em registro para votar

Funcionários diplomáticos explicam aos manifestantes que não receberam as máquinas para tomar as impressões digitais ou optam por ignorá-los.

A ONU estima que quase oito milhões de venezuelanos tenham migrado de seu país desde 2014. A maioria foge de uma crise sem precedentes, com queda de 80% do PIB, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma imensa tensão política. A rejeição ao governo Maduro é ampla no exterior.

"Isto gera muita preocupação", comentou o líder opositor Eduardo Battistini, pois impede o registo de 80% a 90% da população potencialmente apta a votar. "Para além de uma violação flagrante do nosso direito a nos inscrever no exterior, são desculpas um tanto ridículas".

No entanto, na comunidade venezuelana em Bogotá também há decepção com a política e certa indiferença com as eleições.

"Na verdade, não penso em votar. Estou muito por fora da política, nos últimos dez anos, sinto tanta decepção que não falo sobre isso", disse à AFP Carolina Peña, produtora de moda de 37 anos, que votou pela última vez em 2013, quando Maduro sucedeu Hugo Chávez.

Em comparação, em Buenos Aires ocorrem protestos diários em frente à embaixada. Na segunda-feira, cerca de 30 manifestantes simularam o voto em uma urna eleitoral. "O voto no exterior é um direito", diz um dos cartazes.

"Cada consulado tem seus requisitos e os comunicam de forma verbal. Não há nada oficial. Em alguns, pedem residência permanente, em outros, passaporte vigente. Não há um critério uniforme", lamentou Adriana Flores, nas imediações do consulado em Buenos Aires.

Na Argentina há cerca de 220.000 venezuelanos, dos quais aproximadamente 150.000 cumprem os requisitos para votar. No entanto, apenas 2.200 estão no registro eleitoral, segundo cálculos de ativistas.

Enquanto isso, em Madri, Lorena Lima, de 28 anos, diz ter feito uma greve de fome desde a sexta-feira passada até esta terça para exigir a abertura do registro.

"Foi um método de pressão para que todos os venezuelanos no mundo possamos nos inscrever", disse à AFP, sentada sobre um pedaço de papelão na calçada, um dia antes de suspender o protesto.

Em Quito, Luis Magallanes seguiu seu exemplo: "Greve de fome para que nos permitam exercer nosso direito legítimo de nos inscrever e atualizar nossos dados no registro eleitoral", disse.

As autoridades venezuelanas não responderam aos pedidos de comentários da AFP.

bur-lm/jt/nn/mvv/rpr