Israel bombardeia Gaza e combate Hamas nos arredores de hospitais

Israel provocou dezenas de mortes nesta quarta-feira (27), ao bombardear vários pontos da Faixa de Gaza, cercada e sob risco de fome, onde o Exército prossegue com as operações nos arredores de vários hospitais.

Israel insiste em que é necessário lançar uma ofensiva sobre Rafah para acabar com o "último reduto" do Hamas, que governa Gaza desde 2007.

Na terça-feira à noite, uma bola de fogo iluminou o céu da cidade de Rafah, no sul do território, o único centro urbano de Gaza que ainda não enfrentou uma ação das forças terrestres israelenses.

Nesta quarta-feira, as forças de segurança israelenses confirmaram a continuidade da operação no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza (norte da Faixa), e anunciaram que mataram "dezenas de terroristas" e prenderam "centenas" de combatentes até o momento.

O Exército israelense prossegue com as intervenções em três grandes hospitais de Gaza e em suas imediações, alegando que o Hamas utiliza os locais como base de operações.

"O escritório do primeiro-ministro disse que gostaria de reprogramar a reunião dedicada a Rafah. Estamos agora trabalhando com eles para marcar uma data conveniente", declarou um funcionário israelense à AFP, sob condição de anonimato.

Centenas de moradores foram obrigados a abandonar a área do centro médico na última semana devido à operação, iniciada em 18 de março no norte de Gaza.

O Exército também prossegue com as operações em Khan Yunis, no sul da território palestino, nas imediações dos hospitais Nasser e Al Amal, acrescentaram as Força Armadas.

O hospital Al Amal está "fora de serviço", afirmou o Crescente Vermelho Palestino na terça-feira. Já o Nasser ainda abrigava milhares de civis neste mesmo dia.