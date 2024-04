Israel bombardeia Gaza apesar da pressão internacional por uma trégua

Israel provocou dezenas de mortes nesta quarta-feira (27) ao bombardear vários pontos da Faixa de Gaza, cercada e sob risco de fome, onde o Exército prossegue com as operações nos arredores de vários hospitais. Nas últimas 24 horas, ao menos 24 pessoas morreram no território palestino, onde o Exército israelense trava uma guerra contra o movimento islamista Hamas desde 7 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos últimos dois dias, os combates em Gaza prosseguiram sem trégua, apesar da aprovação na segunda-feira pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede um "cessar-fogo imediato" e a libertação de 130 reféns israelenses que permanecem em Gaza, incluindo 34 que, se presume, foram mortos.

Na terça-feira à noite, uma bola de fogo iluminou o céu da cidade de Rafah, no sul do território, o único centro urbano de Gaza que ainda não enfrentou uma ação das forças terrestres israelenses. Quase 1,5 milhão de pessoas estão aglomeradas na região, muitas delas para fugir dos bombardeios israelenses. Na manhã de quarta-feira, uma nuvem de fumaça espessa emanava de uma área densamente povoada no norte da Faixa.

O Exército israelense prossegue com as intervenções em três grandes hospitais de Gaza e em suas imediações, alegando que o Hamas utiliza os locais como base de operações. Nesta quarta-feira, as forças de segurança israelenses confirmaram a continuidade da operação no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza (norte da Faixa), e anunciaram que mataram "dezenas de terroristas" e prenderam "centenas" de combatentes até o momento. Centenas de moradores foram obrigados a abandonar a área do centro médico na última semana devido à operação, iniciada em 18 de março. O Exército também prossegue com as operações em Khan Yunis, no sul da Faixa, nas imediações dos hospitais Naser e Al Amal, separados por um quilômetro de distância, acrescentaram as Força Armadas. O hospital Al Amal está "fora de serviço", afirmou o Crescente Vermelho Palestino na terça-feira, após a saída dos civis que estavam abrigados no local.

Segundo a organização, o hospital Naser, cercado pelo Exército, ainda abrigava milhares de civis na terça-feira. "O fechamento forçado do hospital Al Amal, uma das poucas estruturas médicas que restavam no sul [...] coloca muitas vidas em perigo", denunciou a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV). A necessidade de ajuda humanitária em Gaza é urgente, mas o Hamas pediu aos países doadores que interrompam o lançamento aéreo de pacotes, depois que 12 pessoas morreram afogadas tentando recuperar os alimentos na costa de Gaza.