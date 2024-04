Israel afirma que mundo deve agir após revelações de agressões sexuais de ex-refém do Hamas

Israel fez um apelo ao "mundo para agir" e fazer "o possível para libertar" os reféns, após uma mulher sequestrada pelo Hamas denunciar as agressões sexuais que sofreu em 55 dias de cativeiro.

Amit Soussana, uma advogada israelense de 40 anos, foi sequestrada em sua casa, localizada no kibutz de Kfar Aza, em 7 de outubro, durante os ataques de comandos do movimento islamista palestino no sul de Israel.

Em uma longa entrevista ao jornal The New York Times, que a apresenta como a primeira israelense a falar publicamente dos abusos sexuais sofridos em cativeiro, ela revela detalhes sobre a violência sexual e as humilhações que sofreu.