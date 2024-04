Hostilidades deixam 16 mortos na fronteira entre Israel e Líbano

O movimento Hezbollah e seu aliado Amal anunciaram nesta quarta-feira (27) a morte de oito de seus membros em ataques israelenses no sul do Líbano, o que eleva para 16 o número de vítimas neste dia de violência na fronteira.

O partido libanês pró-Irã anunciou na noite de hoje a morte de quatro combatentes e dois socorristas, e o movimento Amal divulgou a morte de dois de seus membros, entre eles um socorrista.

As mortes ocorreram em ataques israelitas em Naqoura e Tayr Harfa, no sul do país, segundo a Agência Nacional de Informação libanesa, que também divulgou um balanço de oito mortos.