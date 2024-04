Futuros dirigentes do Haiti se comprometem a restaurar 'ordem pública e democrática'

O futuro conselho presidencial haitiano, que assumirá as rédeas do país após a renúncia do primeiro-ministro em meados de março, comprometeu-se, nesta quarta-feira (27), a liderar "a transição para o restabelecimento da ordem constitucional".

"Juntos, implementaremos um plano de ação claro destinado a restaurar a ordem pública e democrática", indicaram em um comunicado os membros desse grupo que ainda não está oficialmente instalado.

"Tão logo seja instalado, o conselho presidencial nomeará um primeiro-ministro, com o qual formará um governo de unidade nacional e devolverá o Haiti ao caminho da legitimidade democrática, estabilidade e dignidade", declararam.