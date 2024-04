Ex-senador Joseph Lieberman, candidato a vice de Al Gore morre aos 82 anos

A chapa Lieberman-Gore conquistou uma estreita vitória no voto popular, mas a contagem de delegados do Colégio Eleitoral foi parar na Justiça. E a Flórida foi decisiva naquele ano.

"Sua amada esposa, Hadassah, e seus familiares estavam com ele quando ele faleceu", disse o comunicado.

Com a aparente vitória dos republicanos no Estado, Al Gore chegou a ligar para Bush e reconhecer a derrota. Mas a margem foi se estreitando drasticamente com a chegada dos votos de diferentes condados na apuração. O democrata então fez outro telefonema e voltou atrás. Os americanos ficaram por 36 dias sem saber quem seria o próximo presidente até que a Suprema Corte decidiu em favor de George W. Bush.

Na eleição seguinte, Lieberman tentou ser indicado como candidato do Partido Democrata à presidência, mas foi prejudicado pelo apoio à Guerra no Iraque, lançada por Bush, e não conseguiu ser nomeado.

Em 2008, rompeu com o partido e quase se tornou companheiro de chapa do republicano John McCain como independente. Segundo Steve Schmidt, que administrou a campanha, o republicano estava fortemente inclinado a escolher o amigo, mas recuou diante da pressão que sofreu dos conservadores pelo histórico liberal de Lieberman e decidiu apontar Sarah Palin como vice no último minuto.