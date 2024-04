Em meio a submarinos, Lula e Macron celebram laços franco-brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte francês, Emmanuel Macron, celebraram, nesta quarta-feira (27), a parceria estratégica entre seus dois países durante a cerimônia de lançamento de um submarino franco-brasileiro perto da cidade do Rio de Janeiro. Na segunda etapa de uma visita de três dias ao Brasil, Macron e Lula se encontraram no Complexo Naval de Itaguaí (a cerca de 70 km do Rio) para o lançamento de um submarino de propulsão convencional fabricado com cooperação francesa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O submarino "Tonelero" foi batizado com a quebra de uma garrafa de espumante pela primeira-dama Janja.

Os dois líderes destacaram a importância dessa parceria em um mundo marcado por guerras e perturbações globais. "A parceria que a França está construindo conosco é uma parceria que vai permitir que dois países importantes, cada um num continente, se prepare para que a gente possa conviver com essa diversidade sem se preocupar com qualquer tipo de guerra, porque nós somos defensores da paz em todo e em qualquer momento da nossa história", disse Lula. Macron evocou uma "mesma visão de mundo" com Lula, apesar dos desacordos, especialmente sobre a Ucrânia.

"As grandes potências pacíficas que são o Brasil e a França, que devem atuar em um mundo cada vez mais desorganizado, às vezes precisam saber usar a linguagem da firmeza para proteger a paz", apontou o presidente francês. O "Tonelero" é o terceiro de quatro submarinos Scorpène de propulsão convencional previstos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), que prevê 37,1 bilhões de reais para o desenvolvimento das capacidades submarinas do Brasil e sua indústria. O "Angostura", o último destes exemplares destinados à proteção dos 8.500 km de costa do Brasil, deve ser lançado ao mar em 2025. O acordo com a França, datado de 2008, prevê também um quinto submarino, que seria o primeiro do Brasil com propulsão nuclear.

"Quero que abramos um capítulo para novos submarinos [...], que olhemos de frente para a propulsão nuclear sendo perfeitamente respeitosos com todos os compromissos de não proliferação", disse Macron. "A França estará ao lado de vocês", acrescentou o presidente francês ao lado de Lula. Brasília busca convencer Paris a aumentar sua transferência de tecnologia para integrar o reator e vender equipamentos ligados à propulsão nuclear (turbina, gerador).