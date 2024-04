Chefe de cibersegurança francês adverte que Jogos Olímpicos são 'alvo' de 'hackers'

Os Jogos Olímpicos de Paris serão um "alvo" dos 'hackers', incluindo Estados interessados em "perturbar a cerimônia de abertura e causar problemas no transporte público", segundo Vincent Strubel, diretor-geral da Agência Francesa de Cibersegurança (ANSSI).

A França acuou no passado a Rússia de realizar campanhas de desinformação e ataques cibernéticos, e atualmente as relações entre Paris e Moscou estão em um momento especialmente tenso, em plena guerra na Ucrânia e com duras declarações de ambos os governos.

Neste contexto, "está claro que os Jogos Olímpicos serão um alvo", disse Strubel em entrevista à AFP durante uma conferência de cibersegurança em Lille (norte da França).