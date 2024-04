Blinken se reunirá com Macron em Paris para falar sobre Ucrânia e Gaza

Há vários meses a oposição republicana no Congresso dos Estados Unidos bloqueia um pacote milionário de ajuda militar à Ucrânia.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajará para a França na próxima semana, onde se reunirá com o presidente Emmanuel Macron para conversar sobre o apoio à Ucrânia e a guerra em Gaza, anunciou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (27).

"O secretário Blinken se reunirá com o presidente francês Macron em Paris para discutir sobre o apoio à Ucrânia, os esforços para prevenir a escalada do conflito em Gaza e outros temas importantes", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Esta será a primeira viagem de Blinken à capital francesa em quase dois anos. Já o presidente francês realizou uma visita de Estado a Washington em dezembro de 2022.

Posteriormente, o secretário de Estado americano viajará para Bruxelas para participar de uma reunião da Otan pela ocasião do 75º aniversário da criação da Otan, acrescentou Miller.