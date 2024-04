Após início de ano sem títulos, Djokovic rompe com treinador Goran Ivanisevic

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (27) o fim de sua parceria com o ex-tenista croata Goran Ivanisevic, com quem trabalha desde 2018.

Nesse período, Djokovic conquistou 12 de seus 24 títulos de Grand Slam. Em 2024, no entanto o sérvio ainda não conseguiu levantar um troféu.

"Goran e eu decidimos parar de trabalharmos juntos há alguns dias", afirmou o sérvio em uma mensagem no Instagram. "Nossa química na quadra teve altos e baixos, mas nossa amizade sempre foi sólida como uma rocha", ressaltou.