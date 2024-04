Acidente rodoviário deixa cinco mortos no leste da Alemanha

Os serviços de emergência atenderam os feridos no local e a rodovia foi fechada nos dois sentidos, informaram as autoridades alemãs.

"Ainda não sabemos as circunstâncias exatas do acidente", afirmou a Flixbus.

Segundo a empresa, 53 passageiros e dois motoristas estavam no ônibus.

"Estamos trabalhando com as autoridades locais e os serviços de emergência, Faremos todo o possível para esclarecer rápida e completamente a causa do acidente", acrescentou.

