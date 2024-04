Venezuela: Manuel Rosales anuncia candidatura à presidência após Corina Yoris ser barrada

O anúncio do registro de Rosales ocorreu depois de a Plataforma Democrática Unitária (PUD), principal bloco de oposição, ter denunciado na manhã de terça-feira que as autoridades eleitorais não permitiram o registro da candidatura de Yoris.

Omar Barboza, secretário executivo do PUD - que desde 2021, com o apoio de Washington, mantém conversações com representantes do governo de Nicolás Maduro - indicou que desde quinta-feira, quando foi aberto o processo de registro de candidatos, "não permitiram o acesso ao sistema de aplicação." O período de inscrição terminou no dia 25 de março à meia-noite.

Nos últimos dias, o PUD denunciou que o site do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) - encarregado de organizar as eleições de 28 de julho - manteve bloqueado o acesso ao sistema de nomeação eletrônica para os representantes das organizações políticas Mesa de la Unidade Democrática (MUD) e Un Nuevo Tiempo (UNT), os únicos autorizados pela autoridade eleitoral a registrar candidatos para a oposição.