Ucrânia vence Islândia (2-1) de virada e garante vaga na Euro-2024

A Ucrânia se classificou para a Euro-2024 ao derrotar a Islândia por 2 a 1 na noite desta terça-feira (26), na partida da repescagem transferida para Wroclaw, na Polônia, devido à guerra.

Os ucranianos garantiram assim sua quarta participação no torneio continental, onde jogarão no grupo E ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia.

A Islândia abriu o placar aos 30 minutos por meio de Gudmundsson e no início do segundo tempo os ucranianos empatarem graças a um gol de Tsygankov com um chute certeiro fechando um contra-ataque relâmpago (54').