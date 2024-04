Turquia anuncia detenção de 147 suspeitos de integrar o grupo EI

No domingo, 40 pessoas suspeitas de integrar o EI foram detidas em oito províncias turcas, segundo as autoridades.

Os suspeitos foram detidos em 30 das 81 províncias do país, informou o ministro em uma mensagem na rede social X.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, anunciou nesta terça-feira a detenção de 147 pessoas suspeitas de integrar o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Desde 1º de junho de 2023, um total de 2.919 pessoas suspeitas de vínculos com o grupo extremista foram detidas no país, informou o ministro do Interior.

