Trump corre contra o tempo para pagar fiança de apelação e encerrar caso de fraude civil

A sentença reflete os US$ 355 milhões - mais juros e crescimento diário - que o juiz estadual Arthur Engoron ordenou que Trump pagasse após um julgamento que durou meses.

O julgamento resultou de uma ação movida pela procuradora-geral do estado, Letitia James. Ela alegou que Trump, a sua empresa e os principais executivos se envolveram em fraude ao aumentar a fortuna do magnata com demonstrações financeiras que ajudaram a garantir empréstimos e seguros.

Trump, agora mais uma vez o presumível candidato presidencial republicano, negou as acusações. A defesa disse que os banqueiros e as seguradoras usaram as declarações não auditadas apenas para informar as suas próprias avaliações das finanças de Trump, em vez de basearem nelas as decisões de negócios. De qualquer forma, ele diz que os documentos subestimaram sua riqueza. Engoron decidiu no mês passado em favor da procuradora-geral. Trump apelou.