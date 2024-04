Suprema Corte dos EUA mostra-se contrária a restringir pílula abortiva

A Suprema Corte dos Estados Unidos se mostrou inclinada, nesta terça-feira (26), a rejeitar os pedidos para restringir o acesso a uma pílula abortiva amplamente utilizada no país, um caso sensível que reacende o debate em pleno ano eleitoral. Grupos conservadores estão tentando impedir o acesso à mifepristona, um fármaco utilizado nos abortos induzidos medicamente, que correspondem a quase dois terços dos procedimentos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dezenas de manifestantes pró e contra a interrupção de gestação se reuniram nesta terça-feira em Washington, do lado de fora do tribunal, enquanto os nove juízes começavam a ouvir os argumentos do caso, o mais relevante sobre aborto a chegar à corte em dois anos.

Apesar de seis dos nove juízes serem de linha conservadora, a maioria da corte mostrou-se reticente a limitar o uso do medicamento. Médicos e organizações antiaborto querem restringir o acesso ao fármaco argumentando que não é seguro e que há médicos que estão vendo-se obrigados a agir contra sua consciência ao tratarem pacientes que sofrem complicações após o uso de mifepristona. "São situações que colocam em perigo a vida, nas quais a opção de um médico é se retirar e tentar encontrar alguém mais, ou atender a mulher que está tendo uma hemorragia", disse Erin Hawley, advogada da Alliance Defending Freedom, que representa os grupos antiaborto.

A advogada-geral dos Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, que representa o governo de Joe Biden, rebateu afirmando que essas são situações "remotas", e que os antiaborto não são capazes de "identificar um único médico específico que enfrente um prejuízo iminente". "Disseram que temem que haja um médico em uma sala de emergências em algum lugar, algum dia, que possa receber uma paciente com uma complicação sumamente rara, e tenha que possivelmente atendê-la", disse Prelogar. A mifepristona está aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) desde o ano 2000. Em 2016, a agência reguladora atualizou a prescrição para até a décima semana de gravidez - anteriormente apenas até a sétima - e permitiu que os comprimidos fossem prescritos por meio de consultas online e enviados pelo correio durante a pandemia da covid-19. No entanto, a pedido de grupos antiaborto, um tribunal de apelações reverteu as alterações no ano passado. O governo do democrata Joe Biden e a fabricante da mifepristona, o laboratório Danco, recorreram dessa decisão perante a Suprema Corte, cuja decisão se espera para o fim de junho, quatro meses antes das eleições presidenciais, nas quais o aborto deve ser um tema central.

A juíza progressista Ketanji Brown Jackson disse estar preocupada com o que considera um "desequilíbrio significativo neste caso, entre o prejuízo que se alega e o remédio que se quer aplicar".