Secretário de Defesa dos EUA critica mortes de civis em Gaza ante contraparte israelense

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta terça-feira (26) ao seu homólogo israelense, Yoav Gallant, que as mortes de civis na Faixa de Gaza estão altas demais e afirmou que os dois discutiriam alternativas a uma operação de Israel no sul do território palestino.

"O número de baixas civis em Gaza atualmente é muito elevado, e a quantidade de ajuda humanitária é muito pouca", declarou Austin no início da reunião com Gallant em Washington.

Durante o encontro, ele acrescentou que conversariam sobre alternativas a uma grande incursão na cidade de Rafah, com a qual Israel pretende atingir o Hamas.