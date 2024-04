Rússia chama Justiça do Reino Unido de 'farsa' pelo caso Assange

A Rússia classificou, nesta terça-feira (26), o sistema judicial do Reino Unido como uma "farsa" pelo tratamento dado ao fundador do Wikileaks, Julian Assange, que ainda terá que esperar várias semanas para saber se pode recorrer do seu processo de extradição para os Estados Unidos.

"Todo o sistema judicial do Reino Unido tornou-se uma farsa, uma piada diante do mundo", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, no Telegram.