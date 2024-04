Papa envia mensagem à cidade argentina de Rosário abalada por ameaças do tráfico de drogas

O papa Francisco manifestou solidariedade com a cidade argentina de Rosário diante de uma nova onda de ameaças criminosas e alertou para a "cumplicidade" em diferentes níveis, segundo uma mensagem gravada divulgada pelo Vaticano nesta terça-feira (26).

"Sem a cumplicidade de um setor do poder político, policial, judicial, econômico e financeiro não seria possível chegar à situação", disse o prelado depois de novos atos de intimidação terem sido difundidos em locais públicos, como a nota com ameaças deixada na segunda-feira no bairro fechado onde residem familiares do jogador argentino Ángel Di María, do Benfica.

O papa pediu para "trabalhar não só sobre a oferta, mas também sobre a procura de drogas por meio de políticas de prevenção e assistência".