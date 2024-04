Os desabamentos de pontes mais mortais dos últimos 20 anos

O desabamento de uma ponte suspensa de 150 anos no estado indiano de Gujarat, deixou 137 pessoas mortas, incluindo quase 50 crianças, dias depois da sua reabertura após obras de renovação.

A seguir, uma compilação dos desabamentos de pontes nos últimos 20 anos em todo o mundo que causaram no mínimo 20 mortes ou desaparecidos:

O colapso de uma grande ponte na cidade de Baltimore, no estado de Maryland (leste), paralisou um dos portos comerciais mais movimentados dos Estados Unidos nesta terça-feira (26), fazendo os serviços de emergência realizarem operações de busca por pelo menos seis pessoas após o acidente.

Na ocasião, centenas de pessoas haviam se reunido na ponte de Morbi para celebrar o último dia do festival de Diwali.

Imagens das câmeras de segurança mostraram que a ponte se movia, com algumas pessoas aparentemente a balançando deliberadamente, antes de ceder repentinamente e fazer com que os presentes caíssem no rio, enquanto outros se agarravam em destroços.

Um trecho elevado do sistema de metrô da Cidade do México desabou em maio de 2021, fazendo um trem de passageiros colidir. No acidente, 26 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos.