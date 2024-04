O tempo, a arma de Trump contra a Justiça americana

O candidato republicano, que enfrentará o presidente democrata Joe Biden nas urnas, está fazendo tudo o que pode para atrasar os julgamentos pendentes, quatro deles no âmbito criminal.

A tática é simples, mas extremamente eficaz: ganhar tempo. Diante de recursos com argumentos por vezes surpreendentes, Donald Trump pretende evitar a maior parte de seus julgamentos criminais antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro.

Em Nova York, onde está sendo julgado por pagamentos ocultos a uma atriz pornô em troca do seu silêncio em 2016, Trump ganhou três semanas argumentando que foram apresentadas milhares de páginas de documentos.

Na segunda-feira (25), o juiz do caso marcou a abertura deste processo para 15 de abril. Este é o único dos quatro para o qual há uma data no calendário do tribunal.

Na Geórgia, o ex-presidente (2017-2021) e outros 14 acusados de tentar alterar os resultados das eleições de 2020 neste importante estado do sudeste forçaram o tribunal a examinar, durante semanas, um possível conflito de interesses da promotora responsável, visto que ela mantinha um relacionamento com um investigador de sua equipe de trabalho.