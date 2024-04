Líder da oposição na Venezuela não declara apoio a Rosales, adversário de Maduro

A já frágil unidade da oposição venezuelana foi afetada, nesta terça-feira (26), pela candidatura às eleições presidenciais de Manuel Rosales, ex-rival de Hugo Chávez, sem o apoio expresso da líder opositora María Corina Machado, essencial para ter chances de vitória. Rosales, governador do estado petrolífero de Zulia (oeste) e candidato presidencial em 2006, formalizou a sua candidatura perante o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no último minuto, depois da meia-noite, após o prazo de cinco dias para apresentar candidaturas por meio de um sistema automatizado, ao qual a oposição denunciou que o acesso foi bloqueado durante todo esse tempo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda não se sabe as condições exatas que permitiram ao partido "Um Novo Tempo" (UNT) registrar a candidatura deste dirigente de 71 anos, que convocou uma coletiva de imprensa para esta terça-feira.

A coalizão Plataforma Unitária Democrática (PUD), da qual o UNT faz parte e que tem sua própria votação eleitoral, acabou não conseguindo cadastrar Corina Yoris, acadêmica de 80 anos indicada por Machado para representá-la na eleição devido a uma inabilitação por 15 anos que a impede de concorrer. "Minha candidata é Corina Yoris", insistiu Machado aos jornalistas. "Aquilo que alertamos durante muitos meses acabou acontecendo: o regime escolheu seus candidatos". "O regime tirou a máscara e se colocou em evidência com seus cúmplices para fechar esta via eleitoral", insistiu, sem fazer referência direta a Rosales.

A PUD não se pronunciou sobre a candidatura inscrita. Segundo Machado, a coalizão está se reunindo para avaliar os eventos das últimas horas. Manuel Rosales afirmou nesta nesta terça-feira que precisou "tomar uma decisão que era abrir um espaço para os venezuelanos votarem ou nos abstermos e fazer com que (o presidente Nicolás) Maduro ficasse lá por mais seis anos sem fazer mais nada", disse em entrevista coletiva. Eugenio Martínez, jornalista e especialista em questões eleitorais, explicou à AFP que o CNE, acusado de servir ao chavismo, pode abrir um período de 12 a 48 horas para a PUD "negociar e nomear um candidato". Não há nenhum anúncio oficial sobre isso. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reagiu nesta terça-feira e afirmou que "o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou em nota o Itamaraty, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

Maduro, que busca um terceiro mandato que o projeta para 18 anos no poder, registrou a sua candidatura na segunda-feira com grande alarde e sem nenhuma restrição. "Juro a vocês (...), no dia 28 de julho, dia do 70º aniversário do comandante Chávez, vamos vencê-los novamente", disse o governador diante de uma multidão em um palanque próximo ao órgão eleitoral após oficializar sua candidatura. A maioria das pesquisas concorda que oito em cada 10 venezuelanos querem mudanças e colocam Maduro com uma popularidade entre 15% e 20%. Dividir o voto da oposição é fundamental para selar uma vitória.