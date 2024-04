Justiça argentina condena 10 ex-repressores à prisão perpétua por crimes na ditadura

A Justiça argentina condenou à prisão perpétua 10 ex-agente da repressão por crimes de lesa-humanidade cometidos durante a ditadura, uma causa que revelou mais de 400 casos ocorridos em três centros clandestinos de Buenos Aires, segundo o veredicto lido nesta terça-feira (26) pelo tribunal. Durante o julgamento iniciado em 2020, no qual prestaram depoimento testemunhas e sobreviventes, considerou-se provado o sequestro, o desaparecimento forçado de perseguidos políticos, o homicídio, a tortura, o estupro, o roubo de crianças, os abortos forçados e outros crimes, segundo afirma o tribunal federal 1 de La Plata, responsável pelo processo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A corte ordenou perícias médicas "urgentes" para decidir se suspende a prisão domiciliar à qual foi submetida a maioria dos condenados para que eles cumpram pena na prisão.

As condenações chegam dois dias depois de um novo aniversário do golpe de Estado cometido em 24 de março de 1976, e cujo regime vigorou até 1983, lembrado com marchas em todo o país e uma concentração multitudinária na Praça de Maio sob o lema "memória, verdade e justiça".

O julgamento expôs os fatos que ocorreram nos centros clandestinos de detenção conhecidos como Poço de Banfield, Poço de Quilmes e Brigada de Lanús, este último chamado de "inferno" pelas atrocidades que foram cometidas ali contra perseguidos políticos. Os três funcionavam sob a supervisão do temível ex-diretor da polícia da província de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, também acusado na causa, mas que faleceu na prisão aos 93 anos em julho de 2022, enquanto cumpria nove condenações de prisão perpétua. Além de Etchecolatz, mais cinco acusados morreram durante o processo e 12 receberam o veredicto. Destes, 10 foram condenados à prisão perpétua, um a 25 anos de prisão e o restante absolvido. Os fundamentos do tribunal serão revelados em 5 de julho. A Justiça condenou à prisão perpétua Federico Antonio Minicucci, Guillermo Matheu, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Gustavo Fontana, Jaime Lamont Smart, Jorge Héctor Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Horacio Luis Castillo e o médico policial Jorge Antonio Bergés. Por sua vez, o ex-policial Alberto Julio Candiotti recebeu uma condenação a 25 anos de prisão e seu camarada Augusto Barré acabou absolvido.

As Avós de Praça de Maio, a organização que busca netos nascidos durante o cativeiro de suas mães, foi parte do processo junto com sete netos restituídos.