Jarry vence Ruud e vai às quartas de final do Masters 1000 de Miami

O jogador de Santiago superou Ruud, vice-campeão do torneio em 2022, com sua abordagem ofensiva, acumulando até 37 winners e apenas cinco erros não forçados.

"Fui muito forte mentalmente, aguentando as condições, tudo que o Casper me propôs", explicou. "Acabei jogando muito bem, muito forte atrás da quadra e sempre tentando atacar. Estou feliz por continuar avançando".

Em sua trajetória, Jarry disputou no sábado o segundo duelo mais longo da história do torneio (três horas e 36 minutos) contra o britânico Jack Draper, a quem derrotou em três sets após sobreviver a dois match points.

O chileno teve um início de temporada irregular, com eliminações precoces no Aberto da Austrália e no Indian Wells, mas com momentos brilhantes como o desta terça-feira ou a vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, em fevereiro, em Buenos Aires.

Seu próximo obstáculo rumo às primeiras semifinais de um Masters 1000 será Daniil Mevdevev, atual campeão em Miami.

O russo, terceiro cabeça-de-chave desta edição, derrotou nesta terça-feira o alemão Dominik Koepfer por 7-6 (7/5) e 6-0 em duelo em que foi melhorando seu rendimento até vencer com tranquilidade.