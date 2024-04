Governo do Hamas relata 12 mortos em bombardeio israelense contra campo de refugiados

Um bombardeio israelense matou, nesta terça-feira (26), pelo menos 12 pessoas em uma barraca de campanha que abrigava uma família de deslocados em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do governo do Hamas nesse território palestino.

O ministério relatou a morte de "12 mártires", incluindo crianças. O Exército de Israel, procurado pela AFP, indicou que estava verificando essas informações.