Empresa da rede social de Trump dispara em sua estreia na bolsa

A empresa de mídia do ex-presidente americano Donald Trump teve um início forte na Bolsa de Nova York nesta terça-feira (26), seu primeiro dia de negociação sob a sigla DJT, as iniciais do futuro candidato presidencial republicano.

As ações da DJT, de propriedade do Trump Media and Technology Group (TMTG), a corporação que controla a rede social Truth Social, subiram mais de 34%, atingindo 66,36 dólares até as 12h55 (horário de Brasília).

"Eu amo a Truth Social, amo a verdade", disse Trump nesta terça-feira sobre sua rede, criada em 2022, ao celebrar o sucesso das ações no Nasdaq.