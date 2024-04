Comunicado do Business Wire :Vectara

A Vectara, a confiável plataforma de produto de IA Generativa, anunciou a inclusão de uma Pontuação de Consistência Factual (PCF) para todas as respostas generativas com base em uma versão evoluída do inovador Modelo de Avaliação de Alucinação de Hughes (HHEM): o modelo de detecção de alucinação nº 1 no Hugging Face com mais de 100.000 downloads desde seu lançamento em novembro do ano passado. O Hallucination Leaderboard atualmente é considerado o padrão da indústria de como os LLMs avaliam sua média de consistência factual. A plataforma de Geração Aumentada de Recuperação como Serviço (RAGaaS) de ponta a ponta da Vectara está estabelecendo um novo padrão como uma característica pioneira na indústria para transparência nas respostas de GenAI, fornecendo observabilidade de RAG de ponta a ponta e em tempo real. Essa métrica inovadora oferece uma visão sem precedentes sobre a consistência factual das respostas resumidas dentro da plataforma RAGaaS da Vectara, permitindo que os usuários definam limites personalizados para a aceitação de respostas com base em uma pontuação de precisão detalhada.

Com taxas médias de alucinação de LLMs no mercado variando de 3% a 16,2%, o risco de imprecisões desconhecidas em suas respostas continua sendo uma preocupação importante, impedindo a adoção generalizada dessa tecnologia poderosa pelas empresas. A Vectara mitiga essa ambiguidade para as empresas fornecendo uma Pontuação de Consistência Factual que classifica a probabilidade de que a resposta gerada seja uma alucinação ou não. Somente com um método padronizado e cientificamente calculado para classificar as respostas, as empresas podem introduzir responsavelmente a GenAI em aplicativos críticos para os negócios. Os usuários têm a capacidade de definir limites de aceitação de respostas com base em uma pontuação de precisão detalhada, dando às equipes de produtos a flexibilidade para agir com base nessas informações de acordo com suas preferências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Pontuação de Consistência Factual da Vectara é uma ferramenta inovadora na GenAI, estabelecendo um novo padrão para a detecção de alucinações em tempo real e oferecendo desempenho, acessibilidade e velocidade superiores, marcando assim um avanço significativo na confiança. Sua eficiência e eficácia possibilitam que as empresas implementem a GenAI em casos de uso críticos de produtos sem preocupações com a exposição a responsabilidades decorrentes de respostas alucinadas.