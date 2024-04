Com CR7, Portugal sofre contra Eslovênia sua 1ª derrota sob o comando de Martínez

Portugal reagiu pouco depois com uma cabeçada na trave de João Félix (75').

Apesar de contar com o astro Cristiano Ronaldo em campo, Portugal perdeu por 2 a 0 em sua visita à Eslovénia, nesta terça-feira (26), num amistoso disputado em Liubliana, que marcou a primeira derrota dos portugueses sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez.

Com a seleção portuguesa procurando o empate, a Eslovênia marcou o segundo e último gol aos 80 minutos, por meio de Timi Elsnik, aproveitando a passividade da defesa visitante.

Escalado ao lado de João Félix, com Vitinha e Otávio como escudeiros de luxo, Cristiano Ronaldo quase não gerou perigo. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele chutou com o pé esquerdo na rede pelo lado de fora (60') e obrigou o goleiro Jan Oblak a uma boa defesa em uma cobrança de falta (85').

Roberto Martínez, ex-técnico da Bélgica, assumiu o comando da seleção portuguesa após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 diante do Marrocos.