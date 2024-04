Brasil empata com Espanha (3-3) nos acréscimos em amistoso contra o racismo

O Brasil empatou em 3 a 3 com a Espanha nos acréscimos nesta terça-feira (26), em um amistoso que se tornou um evento contra o racismo em apoio ao astro brasileiro Vinicius Junior, de quem seu jovem companheiro Endrick roubou parte das atenções.

A Espanha abriu o placar no estádio Santiago Bernabéu com um gol de pênalti de Rodri (12') e um golaço de Dani Olmo (36').

A seleção brasileira reagiu e empatou com gols de Rodrygo (40'), em uma falha na saída de bola do goleiro Unai Simón, e de Endrick, que já havia marcado o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley no sábado (50').