Brasil e Colômbia expressam 'preocupação' com processo eleitoral na Venezuela

Brasil e Colômbia expressaram, nesta terça-feira (26), "preocupação" com as restrições contra candidatos opositores antes das eleições de 28 de julho na Venezuela, que reagiu classificando como "intervencionistas" os pronunciamentos destes dois governos aliados do presidente Nicolás Maduro.

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou, em nota, o Itamaraty, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

O prazo de inscrição dos candidatos para as eleições de 28 de julho terminou à meia-noite de segunda, sem que a Plataforma Unitária Democrática (PUD), principal força de oposição ao presidente Nicolás Maduro, tenha conseguido registrar sua postulante, embora tenha inscrito "provisoriamente" nesta terça-feira um ex-embaixador, Edmundo González Urrituia.