Bombardeios israelenses contra Hezbollah no leste do Líbano

Israel bombardeou edifícios e bases do Hezbollah no leste do Líbano nesta terça-feira (26), em um dos ataques mais intensos em quase seis meses, informaram a mídia estatal e uma fonte de segurança.

Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI) oficial, "um drone israelense" atacou uma localidade perto da cidade de Baalbeck, na planície de Beka, no início da tarde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um correspondente da AFP viu um prédio pertencente ao Hezbollah pró-iraniano em chamas e duas pessoas sendo retiradas por socorristas.