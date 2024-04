Bombardeios e combates em Gaza apesar do pedido de cessar-fogo aprovado na ONU

Forças israelenses prosseguiam com os bombardeios e combates nesta terça-feira (26) na Faixa de Gaza, ignorando a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, de uma resolução que pede um "cessar-fogo imediato" na guerra contra o Hamas.

O Ministério da Saúde do Hamas afirmou que 70 pessoas morreram durante a noite, 13 delas em ataques aéreos cerca de Rafah, uma cidade no extremo sul de Gaza onde 1,5 milhão de palestinos estão aglomerados, a maioria deslocados pela violência no restante do território.

A resolução, redigida pelos membros não permanentes do Conselho, foi aprovada com 14 votos a favor e a abstenção dos Estados Unidos, principal aliado de Israel.