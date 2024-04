Avião privado de rapper Diddy pousa em Antígua

O músico e produtor, de 54 anos, não estava a bordo do Gulfstream V, batizado de LoveAir.

As luxuosas mansões de Combs em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em operações maciças do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) na segunda-feira, ao mesmo tempo em que o rapper foi interceptado por agentes federais em um aeroporto da Flórida, de acordo com fontes.

O HSI confirmou à AFP a execução das buscas por meio de um comunicado, mas não detalhou o motivo da investigação.

Combs é alvo de várias ações na esfera civil que o caracterizam como um predador sexual violento, que usava álcool e drogas para submeter suas vítimas.