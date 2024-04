Atentado suicida mata cinco chineses no Paquistão

Cinco cidadãos chineses morreram no noroeste do Paquistão nesta terça-feira (26) em um ataque suicida contra o veículo em que estavam, informou a polícia.

Há anos, a segurança dos trabalhadores chineses em diferentes projetos de infraestrutura no Paquistão é uma preocupação para Pequim, que investe bilhões de dólares no país no âmbito do programa das "Novas Rotas da Seda", do gigante asiático.

Em julho de 2021, nove chineses engenheiros e da equipe técnica que trabalhavam na construção de uma represa morreram em um ataque ao ônibus em que

viajavam.