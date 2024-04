Ataque deixa 13 mortos na Síria, incluindo guarda iraniano

Outras quatro pessoas morreram em um ataque separado na localidade de Albu Kamal, na fronteira com o Iraque, segundo a fonte.

Ao menos nove combatentes pró-Irã, incluindo um membro da Guarda Revolucionária iraniana, estão entre os 13 mortos de bombardeios aéreos nesta terça-feira no leste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ONG, com sede no Reino Unido, afirmou que não tem informações sobre quem executou os ataques. Até o momento, nenhum grupo reivindicou as ações.

Israel executou centenas de ataques contra grupos pró-Irã que lutam ao lado das forças do presidente Bashar al-Assad na guerra civil de mais de uma década na Síria.

As forças dos Estados Unidos também executaram ataques na Síria, mas em menor quantidade.