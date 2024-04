Alcaraz bate Monfils e vai às oitavas em Miami; Swiatek e Gauff eliminadas

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami ao bater o francês Gael Monfils, em um dia marcado pela eliminação da líder do ranking da WTA, a polonesa Iga Swiatek.

Alcaraz fechou o jogo contra Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, e terá como próximo adversário o italiano Lorenzo Musetti, que eliminou o americano Ben Shelton por 6-4 e 7-6 (7/5).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Monfils, de 37 anos, estava suportando bem o jogo do número 2 do mundo, até que lesionou o tornozelo no quinto game.