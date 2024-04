Advogado do rapper Diddy chama buscas em mansões de 'caça às bruxas'

O advogado do rapper Sean "Diddy" Combs classificou nesta terça-feira (26) de "caça às bruxas" as diligências realizadas em duas propriedades luxuosas do artista nos Estados Unidos. Mansões vinculadas a Combs em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em grandes operações do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI, na sigla em inglês) na segunda-feira, que envolveram dezenas de agentes fortemente armados em ambas as propriedades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não há desculpa para a demonstração excessiva de força e hostilidade exibida pelas autoridades ou a forma como seus filhos e funcionários foram tratados", disse o advogado Aaron Dyer em comunicado.

Combs, de 54 anos, é alvo de várias ações na esfera cível por casos de índole sexual e não estava nas mansões durante as diligências, mas foi abordado por agentes federais do HSI em um aeroporto da Flórida, informaram fontes. Seus filhos, Justin e King, estavam na propriedade de Hollywood no momento da operação, e imagens do site TMZ os mostraram algemados, mas eles não foram detidos. O TMZ publicou nesta terça-feira que os jovens retornaram à residência durante a noite para recolher alguns pertences e deixaram o local em seguida.

O advogado confirmou que nem Combs "nem nenhum de seus familiares foi preso nem impedido de viajar de nenhuma maneira". Um avião privado vinculado ao rapper aterrissou na noite de segunda-feira na ilha caribenha de Antígua proveniente da Califórnia, mas ele não estava a bordo. O HSI não detalhou até agora o motivo da investigação. Combs nega as acusações que o caracterizam como um violento predador sexual, que utilizava álcool e drogas para submeter suas vítimas. No ano passado, sua ex-namorada Casandra Ventura, que sua gravadora Bad Boy contratou com o nome artístico Cassie, o acusou de forçá-la a ter relações sexuais com vários homens durante anos em diferentes cidades americanas, algo que nos Estados Unidos pode ser considerado tráfico sexual. Ventura chegou a um rápido acordo com Combs para retirar a demanda, mas foi seguido de outros pleitos com acusações que se estendem por várias décadas. El HSI, que tem entre as suas responsabilidades investigar o tráfico de pessoas entre outros crimes federais, também foi hermético sobre as diligências nas propriedades do rapper.