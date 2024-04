Wall Street fecha em baixa e tem retorno à calma após euforia

Mas o movimento de retração foi amplo e abrangeu também os valores chamados defensivos, ou seja, teoricamente menos sensíveis à situação econômica, como o McDonald's (-1,42%) ou o conglomerado industrial 3M (-1,82%).

O rendimento dos títulos do governo americano a 10 anos ficou em 4,24%, em comparação com 4,19%.

A semana promete ser tranquila, sem resultados empresariais importantes e poucos indicadores macroeconômicos relevantes antes do índice de preços PCE na sexta-feira. Este barômetro da inflação será divulgado em um feriado, a Sexta-feira Santa, quando Wall Street estará fechada.

No mercado de ações, a Boeing ganhou terreno (+1,36%) após o anúncio da saída de seu diretor executivo, Dave Calhoun, no final de 2024, bem como o nomeação de um novo presidente do conselho de administração. O fabricante também substituiu o diretor do setor de aviação comercial.

