Venezuela: opositora denuncia bloqueio do sistema eleitoral para registro de candidatura

Enquanto restavam algumas horas para o fim do prazo de inscrição dos interessados em disputar as eleições presidenciais da Venezuela em 28 de julho, o principal bloco de oposição ao governo, encabeçado por Corina Yoris, denunciou que seguia impedida de inscrever a sua candidatura pelos partidos da Plataforma Unitária. Yoris foi nomeada como candidata em substituição a María Corina Machado, que foi proibida, por sentença do Tribunal Superior de Justiça, de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos.

Yoris, em declaração à imprensa, confirmou que a página na internet do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) continua bloqueando o ingresso no sistema de inscrições eletrônicas por aqueles não inscritos pelos representantes das organizações políticas Mesa da Unidade Democrática (MUD) e Un Nuevo Tiempo (UNT), as únicas habilitadas pela autoridade eleitoral para registro de candidatos.

"Meus direitos como cidadã venezuelana estão sendo pisoteados ao não me permitirem acessar o sistema e inscrever minha candidatura", disse Yoris. Ela disse que foram feitas todas as tentativas para introdução dos dados dos cartões, mas que o sistema estava completamente fechado para acesso digital.