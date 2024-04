Tribunal concorda em suspender sentença de US$ 454 mi de Trump, se ele adiantar US$ 175 mi

Um tribunal de recurso de Nova York concordou nesta segunda-feira, 25, em adiar a cobrança da sentença de fraude civil de mais de US$ 454 milhões do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump - se ele depositar US$ 175 milhões no prazo de 10 dias.

Se o pagamento dos US$ 175 milhões for feito, irá parar o tempo de cobrança e impedirá que o Estado confisque os bens de Trump enquanto ele recorre da sentença.

O tribunal de apelações também reverteu outros aspectos da decisão de um juiz que proibia Trump e seus filhos Eric Trump e Donald Trump Jr. de atuarem na liderança corporativa por vários anos.