Três suspeitos de realizar ataque terrorista em Moscou admitem à Justiça que são culpados

Três dos quatro suspeitos acusados de realizar um ataque terrorista que matou 137 pessoas em uma casa de show na sexta-feira (22) à noite em Moscou admitiram culpa perante a Justiça russa neste domingo, 24. A corte distrital Basmanny acusou formalmente Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Mukhammadsobir Faizov e Shamsidin Fariduni como autores de um ataque terrorista cometido em grupo, cuja sentença máxima pode ser a prisão perpétua.

A corte ordenou que os quatro homens, todos cidadãos do Tajiquistão, ficarão presos até o julgamento, que pode ocorrer no dia 22 de maio.

Mirzoyev, Rachabalizoda e Shamsidin Fariduni admitiram serem culpados pelo ataque terrorista. Mukhammadsobir Faizov foi trazido de um hospital para o tribunal em uma cadeira de rodas e foi atendido por médicos enquanto estava no tribunal - e foi visto com diversos cortes. Os outros três suspeitos se apresentaram à Justiça com hematomas e rostos inchados. Há vários relatos na mídia russa de que eles foram torturados por policiais durante interrogatórios.