Terremoto deixa cinco mortos e 1.000 casas destruídas em Papua-Nova Guiné

Ao menos cinco pessoas morreram e quase 1.000 casas foram destruídas por um terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou o norte de Papua-Nova Guiné, anunciaram as autoridades do país do Pacifico.

"Até o momento perdemos quase 1.000 casas", disse Allan Bird, governador da província de Sepik Oriental.

As equipes de emergência "ainda estão avaliando o impacto do terremoto", que atingiu a maior parte da província, acrescentou.