Pontos-chave do acordo sobre pandemias negociado na OMS

A pandemia da covid-19 evidenciou o quão despreparado o mundo estava para enfrentar uma crise como essa, que em geral foi abordada com critérios nacionais.

As atuais Regulamentações Internacionais de Saúde foram consideradas insuficientes nessa crise.

Também busca assegurar que amostras de patógenos com potencial pandêmico sejam compartilhadas de forma precoce, segura e transparente.

O texto tenta lidar com as graves desigualdades que bloquearam o acesso a vacinas, oxigênio, EPIs, testes e tratamentos.

Os negociadores trabalham com a base de que nada está acordado até que tudo esteja acordado.

A igualdade e o equilíbrio nas obrigações.

O diretor jurídico da OMS, Steve Solomon, admitiu que "não será fácil encontrar terreno comum" no tempo restante.

"A boa notícia é que os princípios-chave foram acordados: princípios de equidade, imparcialidade, solidariedade, transparência e responsabilização", afirmou.

Ele disse que os pontos restantes são como melhor prevenir uma pandemia, compartilhar informações, medicamentos e vacinas, uma cadeia de abastecimento segura, construir capacidade global de fabricação desses produtos e financiamento sustentável desse trabalho.

A principal negociadora dos EUA, Pamela Hamamoto, disse que os planos de dispensa de propriedade intelectual não têm possibilidade de consenso.

A União Europeia diz que a prevenção e preparação foram "significativamente diluídas" no último rascunho.

O Reino Unido sente que os progressos foram perdidos e que o novo rascunho é um retrocesso.

"Em nossa opinião, não há um plano crível para concluir essa negociação", indicou o embaixador britânico Simon Manley.

A Suíça, sede de grandes indústrias farmacêuticas, "não está pronta para aceitar o texto em seu estado atual" e se opõe à flexibilização em matéria de vigilância e troca imediata de informações sobre patógenos.

A China, onde o covid-19 foi detectado primeiro, quer que o tratado se oponha firmemente à "estigmatização" dos países afetados por pandemias.

A Rússia considera inadmissível a perspectiva de sanções no setor de saúde.

Bangladesh, em nome dos 31 países do grupo pela equidade, disse que a saúde pública deve estar acima dos interesses comerciais.

Também considera que o texto atual não oferece segurança jurídica suficiente em relação ao acesso oportuno aos produtos de saúde e que é "muito fraco" no acesso aos patógenos e na troca de benefícios.

A Índia, em nome do sul da Ásia, sente que sem apoio financeiro e tecnológico "será impossível alcançar as pesadas obrigações impostas no texto negociado, especialmente para os países em desenvolvimento".

Cerca de 48 países africanos exigem resultados concretos em relação a um mecanismo de financiamento sustentável.

A África do Sul defende o direito soberano dos países de "controlar o acesso a seus recursos genéticos" e amostras, e quer a remoção das barreiras à transferência de tecnologia e conhecimento.

rjm/vog/mas/zm/am