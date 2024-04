Pela primeira vez, Conselho de Segurança pede um 'cessar-fogo imediato' em Gaza

Rússia e China vetaram na sexta-feira um projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos, que salientava a "necessidade" de um "cessar-fogo imediato" em Gaza.

A proposta americana vinculava este cessar-fogo à libertação dos reféns capturados pelo Hamas no seu ataque a Israel em 7 de outubro, que desencadeou o atual conflito.

Até agora, os Estados Unidos se opuseram sistematicamente ao termo "cessar-fogo" nas resoluções da ONU e bloquearam três textos deste tipo.

A abstenção dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, na votação desta segunda-feira não representa "uma mudança" de política, disse à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmando que o seu país apoia o cessar-fogo, mas se absteve porque a resolução não condena o grupo islamista palestino Hamas.

A resolução aprovada hoje é fruto do trabalho dos membros não permanentes do Conselho, que negociaram ao longo do fim de semana com os Estados Unidos para tentar evitar um novo fracasso, segundo fontes diplomáticas, que manifestaram um certo otimismo quanto ao resultado da votação.

A resposta israelense ao ataque do Hamas deixou pelo menos 32.333 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista palestino, que governa o enclave.