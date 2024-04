Partido de Maduro registra sua candidatura para um terceiro mandato na Venezuela

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) formalizou nesta segunda-feira (25) a candidatura do presidente Nicolás Maduro para concorrer a um terceiro mandato de seis anos nas eleições de 28 de julho, nas quais a oposição não pôde se candidatar devido a bloqueios no sistema de inscrição.

"Estamos aqui hoje ratificando e honrando o que o povo da Venezuela ordenou, as bases do nosso partido de candidatar o irmão presidente Nicolás Maduro perante o CNE -Conselho Nacional Eleitoral-", disse o vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabello, após assinar as atas.