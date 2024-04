ONU: Conselho de Segurança aprova resolução que pede cessar-fogo na Faixa de Gaza

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta segunda-feira, 25, sua primeira resolução pedindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza após quatro tentativas fracassadas. Os Estados Unidos se abstiveram, permitindo a aprovação. A resolução, apoiada por 14 países, incluindo China e Rússia, exige um cessar-fogo imediato durante o mês sagrado islâmico do Ramadã e a libertação de todos os reféns.

Quatro resoluções de cessar-fogo anteriores fracassaram, incluindo uma proposta pelos Estados Unidos na sexta-feira, 22. A abstenção dos EUA provavelmente prejudicará ainda mais as relações do país com Israel em meio a divergências acentuadas sobre a ofensiva militar planejada por Israel em Rafah.

O impasse sobre o cessar-fogo no enclave durou cinco meses, durante os quais os EUA vetaram três resoluções e a Rússia e a China, uma.