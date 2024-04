'Nós o apoiamos', diz vice dos EUA a presidente da Guatemala na Casa Branca

O governo do presidente Joe Biden espera que a chegada de Arévalo ao poder, em janeiro, permita estreitar os laços bilaterais através de uma relação baseada na "transparência e franqueza", afirmou Harris.

Segundo a patrulha fronteiriça americana, cerca de 130.000 guatemaltecos cruzaram uma ou mais vezes a fronteira com o México sem visto de outubro até o fim de fevereiro. No total, interceptou migrantes mais de 1,15 milhão de vezes durante este período.

Ela se comprometeu "a proporcionar US$ 170 milhões de dólares adicionais em ajuda ao desenvolvimento, à economia, à saúde e à segurança".

"A corrupção corrói a confiança na democracia", é "um impedimento para o investimento americano" e "fortalece as organizações criminosas e perpetua a violência, todos fatores que impulsionam as pessoas a deixarem seu país de origem", afirmou a vice-presidente.

Em maio, será ampliado o programa Corpo de Serviços Centro-americano (CASC), que oferece oportunidades de voluntariado, formação e emprego na Guatemala a milhares de jovens por ano que correm o risco de emigrar.

Washington também dará assistência técnica às reformas do governo, implantará um programa para promover o comércio de têxteis e apoiará as mulheres guatemaltecas e os indígenas, assim como as energias limpas e tecnologias agrícolas.

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) implementará um novo programa de Conservação da biodiversidade, concentrando-se na Reserva da Biosfera Maia, a Reserva da Biosfera Sierra de las Minas e áreas da costa do Pacífico.