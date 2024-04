Maduro se torna candidato à reeleição na Venezuela

As eleições foram convocadas para 28 de julho, e Maduro aspira a um terceiro mandato que o projete a 18 anos no poder.

"Fiquei comovido com tanta generosidade e reconhecimento do povo a este humilde homem dos bairros de Caracas, a este humilde trabalhador", expressou Maduro, de 61 anos, que carregava uma ilustração com os rostos de Simón Bolívar e do ex-presidente Hugo Chávez.

"Hoje vim não apenas para inscrever meu nome, mas para escrever um sonho de pátria", continuou sob aplausos. "Vim convidá-los a continuar sonhando e transformando nossa realidade para frente, para o futuro".

Outras dezenas de grupos já formalizaram seu apoio ao mandatário.